Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
4:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Aalborg Portland Park
Эсбьерг
18' Желтая карточкаАниембе Даниэль
1:0
19' ПенальтиАндерсен Лукас
2:0
31' ГолFrederik Boersting
3:0
33' ГолMikkel Kaufmann
4:0
45' ГолАндерсен Лукас
17
Куск
Каспер
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
19'
1:0
31'
33'
45'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг
Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг
Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ольборг 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Ольборг Кубок Эсбьерг 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Ольборг САС Лигаен Ольборг 0:2 Эсбьерг Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Оденсе
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ольборг
|4:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Люнгбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Раннерс
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|Орхус
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|0:4
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|14.
|Силькеборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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