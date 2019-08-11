Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Ольборг
4:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Эсбьерг
0'
18' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
1:0
19' Пенальти
Андерсен Лукас
2:0
31' Гол
Frederik Boersting
3:0
33' Гол
Mikkel Kaufmann
4:0
45' Гол
Андерсен Лукас
47'
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
2
Кристенсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
21
Ольсен
Патрик
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
29
Mikkel
Kaufmann
20
Oliver
Klitten
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
23
Яковенко
Юрий
11
Соири
Пюрю
Ольборг
4-3-3
Эсбьерг
4-3-3

Ход матча

18'
 
Аниембе Даниэль
19'
Андерсен Лукас
1:0
31'
Frederik Boersting
2:0
33'
Mikkel Kaufmann
(Oliver Klitten)
3:0
45'
Андерсен Лукас
(Frederik Boersting)
4:0
46'
 
Бринк Марк
Кристенсен Матиас

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг
Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг
Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эсбьерг 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Ольборг 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Ольборг Кубок Эсбьерг 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Ольборг САС Лигаен Ольборг 0:2 Эсбьерг Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Митьюлланд 4 4 0 0 5 - 1 12
3. Оденсе 5 3 0 2 10 - 7 9
4. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ольборг 4:0 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Нордшелланн 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Люнгбю 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Раннерс 5 1 2 2 8 - 8 5
12. Орхус 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 0:4 5 0 1 4 1 - 9 1
14. Силькеборг 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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