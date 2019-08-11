Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Митьюлланд
0' 5'
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
6
Нильсен
Сиверт
4
Malte
Kiilerich
Hansen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Хансен
Йеспер
25
Джеймс
Маньрекар
14
Шольц
Александр
20
Николаесен
Расмус
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
34
Андерсон
Микаэль
8
Ayo
Simon
Okusun
11
Мабиль
Авер
44
Nicolas
Dyhr
9
Каба
Сори
74
Junior
Brumado
Хорсенс
4-4-2
Митьюлланд
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн
Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Митьюлланд: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Хорсенс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 1:2 Митьюлланд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Митьюлланд 4 4 0 0 5 - 1 12
3. Оденсе 5 3 0 2 10 - 7 9
4. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ольборг 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Нордшелланн 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Люнгбю 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Раннерс 5 1 2 2 8 - 8 5
12. Орхус 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 5 0 1 4 1 - 9 1
14. Силькеборг 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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