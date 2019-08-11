Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Casa Arena Horsens
Митьюлланд
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
44 Nicolas DyhrПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Soeren ReeseЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
38 Frank Onyeka
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн
Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =2 -8Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Митьюлланд: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 1:2 Митьюлланд Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Оденсе
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ольборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Люнгбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Раннерс
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|Орхус
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|14.
|Силькеборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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