Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Оболонь Арена
Заря
1' Желтая карточкаЗадоя Евгений
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Волынь
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря
Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Днепр-1
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Заря
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Десна
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Александрия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Карпаты
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Колос Ковалёвка
7.3% (11)
Ничья
24.7% (37)
Заря
68% (102)
1:2 Заря
30% (45)
0:1 Заря
24% (36)
1:1 Ничья
21.3% (32)
0:2 Заря
11.3% (17)
2:1 Колос Ковалёвка
3.3% (5)
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