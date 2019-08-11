Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Заря
0'
1' Желтая карточка
Задоя Евгений
6'
1
Яшков
Антон
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
67
Парамонов
Вадим
26
Мигунов
Александр
14
Милько
Вадим
18
Костишин
Денис
33
Нехтий
Владислав
99
Задоя
Евгений
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
30
Шевченко
Никита
6
Каменюка
Никита
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
17
Леднёв
Богдан
31
Русин
Назарий
Колос Ковалёвка
Заря

Ход матча

1'
Задоя Евгений
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Волынь
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря
Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Колос Ковалёвка 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Днепр-1 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Заря 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Десна 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Александрия 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Ворскла 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Львов 3 1 0 2 4 - 7 3
11. Карпаты 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Олимпик Донецк 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Заря
Колос Ковалёвка
7.3% (11)
Ничья
24.7% (37)
Заря
68% (102)
1:2 Заря
30% (45)
0:1 Заря
24% (36)
1:1 Ничья
21.3% (32)
0:2 Заря
11.3% (17)
2:1 Колос Ковалёвка
3.3% (5)
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