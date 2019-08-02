Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Десна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Львов
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Олимпик Донецк
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Карпаты
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Динамо Киев
38.1% (16)
Ничья
38.1% (16)
Шахтёр Донецк
23.8% (10)
1:1 Ничья
33.3% (14)
2:1 Динамо Киев
26.2% (11)
1:2 Шахтёр Донецк
14.3% (6)
1:0 Динамо Киев
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
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