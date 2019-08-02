Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок
Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Днепр-1 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Заря 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Десна 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Львов 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Олимпик Донецк 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Александрия 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Ворскла 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Карпаты 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк
    Динамо Киев
    38.1% (16)
    Ничья
    38.1% (16)
    Шахтёр Донецк
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    2:1 Динамо Киев
    26.2% (11)
    1:2 Шахтёр Донецк
    14.3% (6)
    1:0 Динамо Киев
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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