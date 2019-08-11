Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Днепр-Арена
Десна
69
Вакулко
Юрий
25
Когут
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев
Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев
Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Днепр-1
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Заря
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Десна
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Александрия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Карпаты
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Днепр-1
72.2% (109)
Ничья
19.9% (30)
Десна
7.9% (12)
1:0 Днепр-1
38.4% (58)
2:1 Днепр-1
24.5% (37)
1:1 Ничья
15.2% (23)
2:0 Днепр-1
7.9% (12)
0:1 Десна
4% (6)
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