Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Десна
0' 3'
31
Клищук
Андрей
29
Назаренко
Александр
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
3
Сафронов
Александр
69
Вакулко
Юрий
7
Коркишко
Дмитрий
25
Когут
Игорь
8
Полевой
Владимир
89
Супряга
Владислав
10
Булеца
Сергей
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
77
Дегтярёв
Максим
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
9
Кузык
Орест
19
Фаворов
Артём
10
Филиппов
Александр
Днепр-1
Десна

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев
Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев
Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Колос Ковалёвка 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Днепр-1 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Заря 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Десна 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Александрия 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Ворскла 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Львов 3 1 0 2 4 - 7 3
11. Карпаты 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Олимпик Донецк 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Десна
Днепр-1
72.2% (109)
Ничья
19.9% (30)
Десна
7.9% (12)
1:0 Днепр-1
38.4% (58)
2:1 Днепр-1
24.5% (37)
1:1 Ничья
15.2% (23)
2:0 Днепр-1
7.9% (12)
0:1 Десна
4% (6)
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