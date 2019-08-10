Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
3:2
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Львов
1:0
2' ГолШехич Эдин
7' Желтая карточкаЛуизао II
1:1
21' ГолДуарте Бруно
2:1
27' ГолШехич Эдин
28' Желтая карточкаКоломоец Юрий
44' Желтая карточкаПердута Игорь
49' Желтая карточкаКвасный Николай
2:2
59' ГолШина Алвес
59' Желтая карточкаШина Алвес
3:2
90' ПенальтиВасин Денис
50
Кане
Ибрахим
66
Артур
III
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
-
47 Artem Bilyi
-
Главный тренер: Косовский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jose Viktor
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
Ход матча
2'
1:0
7'
21'
1:1
27'
2:1
28'
44'
46'
49'
59'
2:2
59'
90'
3:2
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =6 -10Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од
Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов
Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Львов
|2:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Десна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Александрия
|2:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Карпаты
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Ворскла
70.6% (108)
Ничья
20.9% (32)
Львов
8.5% (13)
1:0 Ворскла
44.4% (68)
2:1 Ворскла
19% (29)
1:1 Ничья
14.4% (22)
2:0 Ворскла
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.9% (9)
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