Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
3:2
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
1:0
2' Гол
Шехич Эдин
7' Желтая карточка
Луизао II
1:1
21' Гол
Дуарте Бруно
2:1
27' Гол
Шехич Эдин
28' Желтая карточка
Коломоец Юрий
44' Желтая карточка
Пердута Игорь
49' Желтая карточка
Квасный Николай
2:2
59' Гол
Шина Алвес
59' Желтая карточка
Шина Алвес
3:2
90' Пенальти
Васин Денис
90'+13
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
50
Кане
Ибрахим
7
Луизао
II
94
Todor
Petrovic
9
Шехич
Эдин
8
Габелок
Артём
66
Артур
III
26
Коломоец
Юрий
31
Бандура
Александр
3
Адамюк
Владимир
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
99
Квасный
Николай
98
Педро
Витор
5
Приймак
Владислав
74
Марта
Пимента
7
Шина
Алвес
9
Дуарте
Бруно
19
Ренан
Соарес
Ворскла
Львов

Ход матча

2'
Шехич Эдин
(Артур III)
1:0
7'
Луизао II
 
21'
1:1
Дуарте Бруно
(Шина Алвес)
27'
Шехич Эдин
(Артур III)
2:1
28'
Коломоец Юрий
 
44'
Пердута Игорь
 
46'
 
Алваро
Ренан Соарес
49'
 
Квасный Николай
59'
2:2
Шина Алвес
(Алваро)
59'
 
Шина Алвес
71'
 
Богунов Ярослав
Шина Алвес
74'
Васин Денис
Коломоец Юрий
 
77'
Скляр Александр
Луизао II
 
86'
Ребенок Павел
Артур III
 
90'
Васин Денис
3:2

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од
Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов
Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига
Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Днепр-1 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Заря 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Львов 2:2 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Десна 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Александрия 2:1 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Карпаты 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Олимпик Донецк 1:2 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Коломоец Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Шехич Эдин бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Луизао II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Шехич Эдин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 3:2 Львов
Ворскла
70.6% (108)
Ничья
20.9% (32)
Львов
8.5% (13)
1:0 Ворскла
44.4% (68)
2:1 Ворскла
19% (29)
1:1 Ничья
14.4% (22)
2:0 Ворскла
6.5% (10)
0:0 Ничья
5.9% (9)
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