Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Манчестер Юнайтед
 
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Челси

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан
Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси
Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси

    До начала игры, которая состоится 11.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
    Манчестер Юнайтед
    65.1% (41)
    Ничья
    28.6% (18)
    Челси
    6.3% (4)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    46% (29)
    1:1 Ничья
    22.2% (14)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.1% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (4)
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