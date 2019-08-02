Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Челси
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан
Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =6 -2Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси
Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|3.
|Лестер
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|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бёрнли
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|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
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|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
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|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
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|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
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|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
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|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|18.
|Вест Хэм
|0
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|0 - 0
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|19.
|Ливерпуль
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|20.
|Норвич
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|0 - 0
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Манчестер Юнайтед
65.1% (41)
Ничья
28.6% (18)
Челси
6.3% (4)
2:1 Манчестер Юнайтед
46% (29)
1:1 Ничья
22.2% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.1% (7)
2:2 Ничья
6.3% (4)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (4)
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