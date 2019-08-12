Лига чемпионов АФК 2019

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Зобахан
3:4
Конец матча
Аль-Иттихад
0'
0:1
45' Гол
Emiliano Vecchio
1:1
53' Гол в свои ворота
Jimenez Luis III
1:2
54' Гол в свои ворота
Mohammad Bagher Sadeghi
1:3
64' Гол
Ромариньо Рикардо
1:4
70' Гол
Ромариньо Рикардо
2:4
72' Гол
Hadi Mohammadi
3:4
83' Гол
Крисантус Макалей
89' Желтая карточка
Abdulelah Al Malki
90' Желтая карточка
Hadi Mohammadi
90'+5
1
Mohammad
Bagher
Sadeghi
11
Danial
Esmaeilifar
4
Hadi
Mohammadi
3
Vahid
Mohammadzadeh
32
Hamid
Maleki
66
Mehdi
Mahdipour
6
Hamid
Bouhamdan
8
Ghasem
Hadadifar
15
Ehsan
Pahlavan
14
Крисантус
Макалей
72
Amir
Arsalan
Motahari
22
Аль-Карни
Фаваз
66
Абдулхамид
Сауд
14
Аль-Сахафи
Зияд
21
Abdulmuhsen
Fallatah
27
Аль-Шамрани
Хамдан
6
Аль-Самири
Халед
11
Emiliano
Vecchio
16
Jimenez
Luis
III
10
Вильянуэва
Карлос
88
Abdulelah
Al
Malki
9
Ромариньо
Рикардо
Зобахан
4-4-2
Аль-Иттихад
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Emiliano Vecchio
50'
Mohammadreza Abbasi
Ehsan Pahlavan
 
53'
Jimenez Luis III
1:1
53'
Alireza Cheraghali
Amir Arsalan Motahari
 
54'
1:2
Mohammad Bagher Sadeghi
64'
1:3
Ромариньо Рикардо
67'
Milad Fakhreddini
Vahid Mohammadzadeh
 
70'
1:4
Ромариньо Рикардо
72'
Hadi Mohammadi
2:4
78'
 
Abdulrahman Alobud
Вильянуэва Карлос
79'
 
Аль-Биши Абдулазиз
Ромариньо Рикардо
83'
Крисантус Макалей
3:4
89'
 
Abdulelah Al Malki
90'
 
Аль-Харби Мансур
Abdulelah Al Malki
90'
Hadi Mohammadi
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Зобахан Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Зобахан 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд Нафт Масджид-Солейман 2:2 Зобахан Зобахан 3:1 Фулад Хузестан
Аль-Завраа 2:2 Зобахан Парс Джем Бушир 0:2 Зобахан Зобахан 0:2 Сайпа Зобахан 2:0 Тракторсази Зобахан 2:0 Аль-Васль Зобахан 0:0 Персеполис Пайкан 0:1 Зобахан Аль-Васль 1:3 Зобахан Зобахан 0:0 Сепидруд Рашт Санат Нафт 1:2 Зобахан Сепахан 1:1 Зобахан Зобахан 2:0 Эстегляль Хузестан Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Зобахан Падиде 0:1 Зобахан Зобахан 0:0 Аль-Завраа Зобахан 0:0 Машин Сази
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад
Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 1:0 Аль-Джаиш Аль-Иттихад 4:1 Аль-Батин

Последние игры между собой

Зобахан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Иттихад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
1 Аль-Духайл
1 Аль-Садд
2 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
?
?
?
?
0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
?
?
?
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Финал
?
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Эмилиано Вечио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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