Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
37' Желтая карточкаАль-Фатил Мохаммед II
0:1
42' ГолАсири Абдулфаттах
55' Желтая карточкаСоуза Жосеф
68' Желтая карточкаАль-Машер Салман
89' Желтая карточкаNasser Al Dawsari
90' Желтая карточкаБахбир Хаттан
90' Желтая карточкаГомис Бафетимби
90' Желтая карточкаАль-Оваис Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
Ход матча
42'
55'
68'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай
Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =3 -7Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда 2:1 Пахтакор Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Иттифак Аль-Файсали 1:4 Аль-Ахли Джидда
Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад
Последние игры между собой
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Аль-Ахли Джидда: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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