Лига чемпионов АФК 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
37' Желтая карточка
Аль-Фатил Мохаммед II
0:1
42' Гол
Асири Абдулфаттах
55' Желтая карточка
Соуза Жосеф
68' Желтая карточка
Аль-Машер Салман
89' Желтая карточка
Nasser Al Dawsari
90' Желтая карточка
Бахбир Хаттан
90' Желтая карточка
Гомис Бафетимби
90' Желтая карточка
Аль-Оваис Мохаммед
90'+6
1
Аль-Майюф
Абдуллах
12
Аль-Шахрани
Ясир
20
Чжан
Хюнь-Су
17
Аль-Хафит
Абдулла
5
Абдулайи
Али
7
Аль-Фаридж
Сальман
28
Канно
Мохаммед
29
Аль-Давсари
Салем
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
18
Гомис
Бафетимби
33
Аль-Оваис
Мохаммед
50
Mohammed
Khubrani
3
Аль-Фатил
Мохаммед
II
23
Тармин
Абдулла
24
Hussain
Abdul
Ghani
10
Асири
Абдулфаттах
80
Ali
Al
Asmari
6
Соуза
Жосеф
7
Аль-Машер
Салман
21
Джанини
Жорже
22
Алексич
Даниел
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-1-2-3
Аль-Ахли Джидда
4-4-2

Ход матча

37'
 
Аль-Фатил Мохаммед II
42'
0:1
Асири Абдулфаттах
55'
 
Соуза Жосеф
68'
 
Аль-Машер Салман
68'
 
Аль-Мугахви Хуссейн
Асири Абдулфаттах
73'
Nasser Al Dawsari
Канно Мохаммед
 
76'
 
Аль-Фатил Мохаммед
Ali Al Asmari
83'
 
Гариб Абдуррахман
Аль-Машер Салман
86'
Бахбир Хаттан
Аль-Давсари Салем
 
89'
Nasser Al Dawsari
 
90'
Бахбир Хаттан
 
90'
Mohammad Al Shalhoub
Джовинко Себастьян
 
90'
Гомис Бафетимби
 
90'
 
Аль-Оваис Мохаммед

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай
Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда 2:1 Пахтакор Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Иттифак Аль-Файсали 1:4 Аль-Ахли Джидда
Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад

Последние игры между собой

Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Аль-Ахли Джидда: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
?
?
?
?
0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Асири Абдулфаттах бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Аль-Фатил Мохаммед II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...