Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Садд
2:0
Первый тайм: 41'
Аль-Духайл
1:0
20' ГолАфиф Акрам
26' Желтая карточкаСеара Луис
32' Желтая карточкаМадибо Ассим
2:0
35' ГолХассан Абделькарим
19
Нам
Тхэ-Хи
78
Афиф
Акрам
40
Леком
Амин
20
Афиф
Али
12
Будьяф
Карим
15
Мадибо
Ассим
19
Али
Альмоэз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
-
40 Леком АминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Афиф АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
15 Мадибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Muhanad Ali
-
Ход матча
20'
1:0
26'
32'
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Садд Последние 20 матчей: +15 =3 -2Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор
Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият
Аль-Духайл Последние 16 матчей: +8 =5 -3Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Маритиму 3:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл
Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Умм Салал 1:3 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 1:0 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:4 Аль-Духайл
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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