Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Садд
2:0
Первый тайм: 41'
Аль-Духайл
0'
1:0
20' Гол
Афиф Акрам
26' Желтая карточка
Сеара Луис
32' Желтая карточка
Мадибо Ассим
2:0
35' Гол
Хассан Абделькарим
41'
1
Аль-Шееб
Саад
2
Педру
Коррейя
5
Чжун
Ву-Юн
15
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
10
Аль-Хаидос
Хассан
14
Габи
Фернандес
19
Нам
Тхэ-Хи
20
Аль-Хайри
Салем
78
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
40
Леком
Амин
2
Муса
Мохамед
II
5
Аль-Рави
Бассам
6
Яссер
Ахмед
20
Афиф
Али
17
Эдмилсон
Жуниор
8
Сеара
Луис
12
Будьяф
Карим
15
Мадибо
Ассим
28
М'Сакни
Юссеф
19
Али
Альмоэз
Аль-Садд
4-5-1
Аль-Духайл
4-5-1

Ход матча

20'
Афиф Акрам
1:0
26'
 
Сеара Луис
32'
 
Мадибо Ассим
35'
Хассан Абделькарим
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Садд Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор
Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Аль-Сайлия 0:2 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Персеполис Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 8:1 СК Катар Аль-Райян 0:4 Аль-Садд Аль-Садд 6:2 Аль-Хор Аль-Садд 3:1 Лехвия Аль-Шахания 1:4 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:8 Аль-Садд Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби Доха 0:3 Аль-Садд Аль-Садд 7:1 Аль-Харитият
Аль-Духайл Последние 16 матчей: +8 =5 -3
Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Маритиму 3:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл
Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Умм Салал 1:3 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 1:0 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:4 Аль-Духайл

Последние игры между собой

Аль-Садд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Катар Старз
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
1 Аль-Духайл
1 Аль-Садд
2 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
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0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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