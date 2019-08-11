Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Нефтехимик
 
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Ротор

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Енисей 2:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Текстильщик Авангард Курск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Луч
Армавир 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 1:2 Нефтехимик Волга Ульяновск 1:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 КамАЗ Нефтехимик 5:1 Носта Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Звезда Пермь Зенит-Ижевск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 КамАЗ Звезда Пермь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 4:0 Урал-2 Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:0 Нефтехимик
Ротор Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор
Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Нефтехимик 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 2:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 7 5 2 0 20 - 4 17
2. Ротор Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Торпедо Москва Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
4. Чертаново Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
5. Томь Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
6. Спартак-2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Нефтехимик Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10. Армавир Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
11. Нижний Новгород Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Луч Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13. Авангард Курск Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
14. Балтика Заявка 7 2 0 5 6 - 9 6
15. Чайка Заявка 7 1 3 3 2 - 5 6
16. Факел Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
17. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Мордовия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
19. Текстильщик Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
20. Енисей Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Ротор

    До начала игры, которая состоится 14.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нефтехимик - Ротор
    Нефтехимик
    22.6% (12)
    Ничья
    34% (18)
    Ротор
    43.4% (23)
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:2 Ротор
    24.5% (13)
    0:1 Ротор
    13.2% (7)
    1:0 Нефтехимик
    11.3% (6)
    2:1 Нефтехимик
    5.7% (3)
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