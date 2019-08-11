Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Нефтехимик
Позже
Ротор
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +12 =5 -3Енисей 2:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Текстильщик Авангард Курск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Луч
Армавир 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Нефтехимик Рубин 1:2 Нефтехимик Волга Ульяновск 1:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 КамАЗ Нефтехимик 5:1 Носта Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Звезда Пермь Зенит-Ижевск 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 КамАЗ Звезда Пермь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 4:0 Урал-2 Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:0 Нефтехимик
Ротор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор
Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 4
|17
|2.
|Ротор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Чертаново
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|5.
|Томь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Армавир
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Луч
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|15.
|Чайка
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|16.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Мордовия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|20.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
Нефтехимик
22.6% (12)
Ничья
34% (18)
Ротор
43.4% (23)
1:1 Ничья
32.1% (17)
1:2 Ротор
24.5% (13)
0:1 Ротор
13.2% (7)
1:0 Нефтехимик
11.3% (6)
2:1 Нефтехимик
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...