Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Чертаново
Позже
Краснодар-2
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =8 -3СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор
Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +3 =8 -9Химки 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Ротор Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Текстильщик
Авангард Курск 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Луч Армавир 2:1 Краснодар-2 Сибирь 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Армавир Авангард Курск 1:1 Краснодар-2 Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Балтика Зенит-2 5:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Ротор Химки 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Факел Спартак-2 2:3 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Шинник Краснодар-2 0:2 Сочи Томь 0:0 Краснодар-2
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар-2: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 4
|17
|2.
|Ротор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Чертаново
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|5.
|Томь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Армавир
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Луч
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|15.
|Чайка
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|16.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Мордовия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|20.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
Чертаново
89.8% (44)
Ничья
8.2% (4)
Краснодар-2
2% (1)
2:1 Чертаново
44.9% (22)
2:0 Чертаново
20.4% (10)
1:0 Чертаново
20.4% (10)
1:1 Ничья
6.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...