Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чертаново
 
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Краснодар-2

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +9 =8 -3
СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор
Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Химки 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:1 Ротор Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Текстильщик
Авангард Курск 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Луч Армавир 2:1 Краснодар-2 Сибирь 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Армавир Авангард Курск 1:1 Краснодар-2 Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:1 Балтика Зенит-2 5:2 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Ротор Химки 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Факел Спартак-2 2:3 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Шинник Краснодар-2 0:2 Сочи Томь 0:0 Краснодар-2

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар-2: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 3:0 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион Краснодар-2 3:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 7 5 2 0 20 - 4 17
2. Ротор Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Торпедо Москва Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
4. Чертаново Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
5. Томь Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
6. Спартак-2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Нефтехимик Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10. Армавир Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
11. Нижний Новгород Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Луч Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13. Авангард Курск Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
14. Балтика Заявка 7 2 0 5 6 - 9 6
15. Чайка Заявка 7 1 3 3 2 - 5 6
16. Факел Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
17. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Мордовия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
19. Текстильщик Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
20. Енисей Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Краснодар-2

    До начала игры, которая состоится 14.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Краснодар-2
    Чертаново
    89.8% (44)
    Ничья
    8.2% (4)
    Краснодар-2
    2% (1)
    2:1 Чертаново
    44.9% (22)
    2:0 Чертаново
    20.4% (10)
    1:0 Чертаново
    20.4% (10)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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