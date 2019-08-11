Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5Томь 0:1 Ротор Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск
Химки Последние 20 матчей: +11 =5 -4Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей
Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Армавир 0:2 Химки Химки 0:2 Нижний Новгород Балтика 2:1 Химки Химки 3:0 Зенит-2 Ротор 1:0 Химки Химки 1:1 Сибирь
Последние игры между собой
Томь: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 4
|17
|2.
|Ротор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Чертаново
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|5.
|Томь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Армавир
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Луч
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|15.
|Чайка
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|16.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Мордовия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|20.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
Томь
44.2% (23)
Ничья
40.4% (21)
Химки
15.4% (8)
1:1 Ничья
32.7% (17)
2:1 Томь
23.1% (12)
1:0 Томь
19.2% (10)
1:2 Химки
9.6% (5)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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