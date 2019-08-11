Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Томь
 
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Химки

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Томь 0:1 Ротор Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск
Луч 1:1 Томь Томь 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:2 Томь Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия
Химки Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей
Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Армавир 0:2 Химки Химки 0:2 Нижний Новгород Балтика 2:1 Химки Химки 3:0 Зенит-2 Ротор 1:0 Химки Химки 1:1 Сибирь

Последние игры между собой

Томь: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Томь 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Томь 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Томь Премьер-лига Томь 4:0 Химки Премьер-лига Химки 1:1 Томь Премьер-лига Томь 3:1 Химки Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 7 5 2 0 20 - 4 17
2. Ротор Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Торпедо Москва Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
4. Чертаново Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
5. Томь Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
6. Спартак-2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Нефтехимик Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10. Армавир Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
11. Нижний Новгород Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12. Луч Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13. Авангард Курск Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
14. Балтика Заявка 7 2 0 5 6 - 9 6
15. Чайка Заявка 7 1 3 3 2 - 5 6
16. Факел Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
17. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Мордовия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
19. Текстильщик Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
20. Енисей Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Химки

    До начала игры, которая состоится 14.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Томь - Химки
    Томь
    44.2% (23)
    Ничья
    40.4% (21)
    Химки
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    32.7% (17)
    2:1 Томь
    23.1% (12)
    1:0 Томь
    19.2% (10)
    1:2 Химки
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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