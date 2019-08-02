Суперкубок УЕФА 2019
Ливерпуль
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Стадион: Vodafone Park
Челси
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи
Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси
Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Кубок
Ливерпуль
75.5% (40)
Ничья
13.2% (7)
Челси
11.3% (6)
2:1 Ливерпуль
52.8% (28)
3:1 Ливерпуль
9.4% (5)
1:2 Челси
9.4% (5)
1:1 Ничья
7.5% (4)
2:0 Ливерпуль
5.7% (3)
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