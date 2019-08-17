Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ньюкасл
0' 18'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
10
Ляйтнер
Мориц
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
1
Дубравка
Мартин
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
17
Крафт
Эмиль
4
Ки
Сонъён
8
Шелви
Джонджо
14
Хейден
Исаак
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
Норвич
4-2-3-1
Ньюкасл
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич
Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити Норвич 1:0 Суонси Миллуолл 1:3 Норвич Норвич 3:2 Бристоль Сити
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Норвич: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Норвич 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 4:3 Норвич Норвич 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:2 Норвич Премьер-лига
Норвич 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Норвич Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 4:2 Ньюкасл Премьер-лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 0:0 Ньюкасл
Норвич
29.4% (47)
Ничья
47.5% (76)
Ньюкасл
23.1% (37)
1:1 Ничья
41.3% (66)
2:1 Норвич
14.4% (23)
1:2 Ньюкасл
12.5% (20)
1:0 Норвич
11.3% (18)
0:1 Ньюкасл
3.8% (6)
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