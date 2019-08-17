Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Кэрроу Роуд
Ньюкасл
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
22
Пукки
Теэму
17
Крафт
Эмиль
14
Хейден
Исаак
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ферман РальфВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич
Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити Норвич 1:0 Суонси Миллуолл 1:3 Норвич Норвич 3:2 Бристоль Сити
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Норвич: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|18.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Норвич
29.4% (47)
Ничья
47.5% (76)
Ньюкасл
23.1% (37)
1:1 Ничья
41.3% (66)
2:1 Норвич
14.4% (23)
1:2 Ньюкасл
12.5% (20)
1:0 Норвич
11.3% (18)
0:1 Ньюкасл
3.8% (6)
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