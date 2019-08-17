Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

19' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Монтойя Мартин из команды Брайтон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

17' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

14' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

9' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Прёппер Дэви из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

4' Удар от ворот произведет Брайтон

3' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Что за промах! У Бёрн Дэн была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

1' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Брайтон начинает с центра поля