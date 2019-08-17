Англия: Премьер-лига 2019-2020
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
24
Прёппер
Дэви
17
Мюррей
Гленн
23
Диоп
Исса
19
Уилшер
Джек
41
Райс
Деклан
9
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Марч СоломонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон
Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|18.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Брайтон
44% (70)
Ничья
35.8% (57)
Вест Хэм
20.1% (32)
1:1 Ничья
30.8% (49)
2:1 Брайтон
25.2% (40)
1:0 Брайтон
13.2% (21)
1:2 Вест Хэм
11.9% (19)
2:0 Брайтон
5% (8)
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