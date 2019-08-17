Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Вест Хэм
0' 18'
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
11
Троссар
Леандро
17
Мюррей
Гленн
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
26
Масуаку
Артур
19
Уилшер
Джек
41
Райс
Деклан
11
Снодграсс
Роберт
18
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
9
Чичарито
Брайтон
5-4-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон
Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Брайтон 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Брайтон Премьер-лига
Вест Хэм 6:0 Брайтон Брайтон 0:1 Вест Хэм
  • Первый тайм
  • 19'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 18'
    Монтойя Мартин из команды Брайтон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 18'
    Марч Соломон делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 14'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 14'
    Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Монтойя Мартин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
  • 13'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 12'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Бёрн Дэн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
  • 10'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 9'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 9'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 4'
    Лансини Мануэль из команды Вест Хэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Троссар Леандро из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Фредерикс Райан
  • 3'
    Форнальс Пабло из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 1'
    Что за промах! У Бёрн Дэн была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 1'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вест Хэм
Брайтон
44% (70)
Ничья
35.8% (57)
Вест Хэм
20.1% (32)
1:1 Ничья
30.8% (49)
2:1 Брайтон
25.2% (40)
1:0 Брайтон
13.2% (21)
1:2 Вест Хэм
11.9% (19)
2:0 Брайтон
5% (8)
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