Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат
Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула
Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|Урал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Урал
72.1% (49)
Ничья
25% (17)
Крылья Советов
2.9% (2)
2:1 Урал
33.8% (23)
1:1 Ничья
23.5% (16)
1:0 Урал
20.6% (14)
2:0 Урал
8.8% (6)
1:2 Крылья Советов
2.9% (2)
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