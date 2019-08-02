Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат
Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула
Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 1
Крылья Советов 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Урал 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Урал Премьер-лига
Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Урал Кубок Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Урал Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Арсенал Тула Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
7. Спартак Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9. Урал Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Тамбов Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сочи Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
16. Оренбург Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 17.08.2019, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов
    Урал
    72.1% (49)
    Ничья
    25% (17)
    Крылья Советов
    2.9% (2)
    2:1 Урал
    33.8% (23)
    1:1 Ничья
    23.5% (16)
    1:0 Урал
    20.6% (14)
    2:0 Урал
    8.8% (6)
    1:2 Крылья Советов
    2.9% (2)
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