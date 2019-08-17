Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
0:2
Первый тайм: 18'

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
2' Пенальти
Кинг Джошуа
0:2
12' Гол
Уилсон Гарри
18'
1
Хитон
Том
27
Эль-Мухамади
Ахмед
22
Энгельс
Бьорн
40
Мингс
Тайрон
3
Тейлор
Нил
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
9
Уэсли
Мораес
21
Эль-Гази
Анвар
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
11
Дэниелс
Чарли
22
Уилсон
Гарри
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
24
Фрейзер
Райан
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
Астон Вилла
4-3-3
Борнмут
4-4-1-1

Ход матча

2'
0:1
Кинг Джошуа
12'
0:2
Уилсон Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла
Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут
Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Астон Вилла 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Борнмут Кубок
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Борнмут
Астон Вилла
76.6% (121)
Ничья
17.7% (28)
Борнмут
5.7% (9)
2:1 Астон Вилла
38% (60)
1:0 Астон Вилла
22.8% (36)
2:0 Астон Вилла
12% (19)
1:1 Ничья
11.4% (18)
1:2 Борнмут
4.4% (7)
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