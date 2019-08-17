Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
0:2
Первый тайм: 18'
Стадион: Вилла Парк
Борнмут
0:1
2' ПенальтиКинг Джошуа
0:2
12' ГолУилсон Гарри
40
Мингс
Тайрон
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
18 Таргет МэттЗащитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
21 Рико ДиегоПолузащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
12'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +16 =2 -2Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла
Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =5 -9Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут
Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|18.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Астон Вилла
76.6% (121)
Ничья
17.7% (28)
Борнмут
5.7% (9)
2:1 Астон Вилла
38% (60)
1:0 Астон Вилла
22.8% (36)
2:0 Астон Вилла
12% (19)
1:1 Ничья
11.4% (18)
1:2 Борнмут
4.4% (7)
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