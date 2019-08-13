Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
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Стадион: Сент-Мэрис
Ливерпуль
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон
Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи
Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Саутгемптон
0% (0)
Ничья
5.6% (3)
Ливерпуль
94.4% (51)
1:2 Ливерпуль
29.6% (16)
1:3 Ливерпуль
27.8% (15)
0:2 Ливерпуль
14.8% (8)
0:3 Ливерпуль
5.6% (3)
0:1 Ливерпуль
5.6% (3)
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