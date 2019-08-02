Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар
Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва
Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Арсенал Тула Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
7. Спартак Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9. Урал Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Тамбов Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сочи Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
16. Оренбург Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ростов

    До начала игры, которая состоится 18.08.2019, осталось 2 дня 14 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Уфа - Ростов
    Уфа
    14.1% (9)
    Ничья
    29.7% (19)
    Ростов
    56.3% (36)
    1:2 Ростов
    29.7% (19)
    1:1 Ничья
    21.9% (14)
    0:1 Ростов
    17.2% (11)
    1:0 Уфа
    4.7% (3)
    2:3 Ростов
    4.7% (3)
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