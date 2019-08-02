Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва
Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|Урал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Уфа
14.1% (9)
Ничья
29.7% (19)
Ростов
56.3% (36)
1:2 Ростов
29.7% (19)
1:1 Ничья
21.9% (14)
0:1 Ростов
17.2% (11)
1:0 Уфа
4.7% (3)
2:3 Ростов
4.7% (3)
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