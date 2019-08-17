Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
10' Гол
Бернард Дуарте
14' Желтая карточка
Коулмэн Шеймус
19'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
25
Гбамин
Жан-Филипп
21
Гомеш
Андре
7
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
9
Калверт-Льюин
Доминик
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
Эвертон
4-2-3-1
Уотфорд
4-2-2-2

Ход матча

10'
Бернард Дуарте
(Динь Люка)
1:0
14'
Коулмэн Шеймус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья
Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд
Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Уотфорд 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Уотфорд Премьер-лига
Эвертон 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:2 Эвертон Премьер-лига Уотфорд 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Уотфорд Премьер-лига
  • Первый тайм
  • Офсайд
    18'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
  • 18'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
  • 18'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 17'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 17'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 17'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 16'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    14'
    Коулмэн Шеймус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
  • 14'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 14'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 13'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 12'
    Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Динь Люка сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бернард Дуарте изменил счет на табло!
  • 10'
    Бернард Дуарте из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках
  • 10'
    Динь Люка пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Сигурдссон Гильфи
  • 9'
    Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 9'
    Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 8'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Капу Этьен из команды Уотфорд играет слишком грубо. Калверт-Льюин Доминик оказался на газоне.
  • 7'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 7'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • Травма, повреждение
    6'
    Холебас Хосе возвращается на поле.
  • 6'
    Динь Люка не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    5'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Холебас Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Ришарлисон из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 4'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 3'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 3'
    Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • 1'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Уотфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Уотфорд
Эвертон
88.6% (140)
Ничья
9.5% (15)
Уотфорд
1.9% (3)
2:1 Эвертон
36.1% (57)
1:0 Эвертон
24.7% (39)
2:0 Эвертон
19% (30)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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