Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Гудисон Парк
Уотфорд
1:0
10' ГолБернард Дуарте
14' Желтая карточкаКоулмэн Шеймус
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
11 Уолкотт ТеоНападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
14'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья
Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =1 -10Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд
Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|18.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Эвертон
88.6% (140)
Ничья
9.5% (15)
Уотфорд
1.9% (3)
2:1 Эвертон
36.1% (57)
1:0 Эвертон
24.7% (39)
2:0 Эвертон
19% (30)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...