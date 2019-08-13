Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион
Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал
Бёрнли Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли
Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Арсенал
95.3% (61)
Ничья
3.1% (2)
Бёрнли
1.6% (1)
2:0 Арсенал
43.8% (28)
3:1 Арсенал
20.3% (13)
2:1 Арсенал
14.1% (9)
3:0 Арсенал
6.3% (4)
1:0 Арсенал
3.1% (2)
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