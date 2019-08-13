Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли До начала игры, которая состоится 17.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.