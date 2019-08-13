Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Бёрнли

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион
Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал
Бёрнли Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли
Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 12
Бёрнли 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли

    До начала игры, которая состоится 17.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли
    Арсенал
    95.3% (61)
    Ничья
    3.1% (2)
    Бёрнли
    1.6% (1)
    2:0 Арсенал
    43.8% (28)
    3:1 Арсенал
    20.3% (13)
    2:1 Арсенал
    14.1% (9)
    3:0 Арсенал
    6.3% (4)
    1:0 Арсенал
    3.1% (2)
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