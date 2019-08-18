Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион: Зрители: 30197
Кристал Пэлас
0'
7' Желтая карточка
Ландстрем Джон
1:0
47' Гол
Ландстрем Джон
74' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
74' Желтая карточка
Маккарти Джеймс
85' Желтая карточка
Фримен Люк
90'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
11
Робинсон
Каллум
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
34
Келли
Мартин
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
7
Мейер
Максимилиан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Кристал Пэлас
4-4-2

Ход матча

7'
Ландстрем Джон
 
29'
Фримен Люк
Флек Джон
 
47'
Ландстрем Джон
1:0
56'
Макбарни Оливер
Робинсон Каллум
 
65'
 
Шлупп Джеффри
Мейер Максимилиан
70'
 
Маккарти Джеймс
Таунсенд Андрос
74'
Бэлдок Джордж
 
74'
 
Маккарти Джеймс
82'
 
Уикхэм Коннор
Макартур Джеймс
85'
Фримен Люк
 
89'
Джагелка Фил
Макголдрик Дэвид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед
Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас
Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
35.3% (55)
Ничья
45.5% (71)
Кристал Пэлас
19.2% (30)
1:1 Ничья
39.1% (61)
2:1 Шеффилд Юнайтед
18.6% (29)
1:2 Кристал Пэлас
13.5% (21)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.2% (19)
2:2 Ничья
4.5% (7)
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