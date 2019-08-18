Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30197
Кристал Пэлас
7' Желтая карточкаЛандстрем Джон
1:0
47' ГолЛандстрем Джон
74' Желтая карточкаБэлдок Джордж
74' Желтая карточкаМаккарти Джеймс
85' Желтая карточкаФримен Люк
12
Иган
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
47'
1:0
74'
74'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед
Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас
Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Шеффилд Юнайтед
35.3% (55)
Ничья
45.5% (71)
Кристал Пэлас
19.2% (30)
1:1 Ничья
39.1% (61)
2:1 Шеффилд Юнайтед
18.6% (29)
1:2 Кристал Пэлас
13.5% (21)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.2% (19)
2:2 Ничья
4.5% (7)
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