Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Команда Шеффилд Юнайтед играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

49' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

44' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дэнн Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ван Анхольт Патрик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Робинсон Каллум не смог попасть в створ ударом издали

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

32' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Флек Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Флек Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Флек Джон не смог попасть в створ ударом издали

26' Норвуд Оливер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

26' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

24' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

24' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Иган Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

23' Плохо играет Келли Мартин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

23' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ландстрем Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Башам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хендерсон Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

20' Бэлдок Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

15' Ландстрем Джон не смог попасть в створ ударом издали

14' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

10' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Стивенс Энда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ландстрем Джон получил желтую карточку от судьи

7' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошая попытка от Бентеке Кристиан , был неплохой удар, но вратарь спас

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' О'Коннелл Джек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.