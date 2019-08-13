Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Лестер
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси
Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер
Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Челси
93.2% (55)
Ничья
6.8% (4)
Лестер
0% (0)
2:0 Челси
39% (23)
2:1 Челси
23.7% (14)
1:0 Челси
11.9% (7)
3:1 Челси
8.5% (5)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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