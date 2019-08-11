Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Сочи

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург
Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит
Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Арсенал Тула Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
7. Спартак Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9. Урал Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Тамбов Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сочи Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
16. Оренбург Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сочи

    До начала игры, которая состоится 16.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Сочи
    Оренбург
    65.6% (40)
    Ничья
    26.2% (16)
    Сочи
    8.2% (5)
    1:0 Оренбург
    27.9% (17)
    2:1 Оренбург
    26.2% (16)
    1:1 Ничья
    19.7% (12)
    1:2 Сочи
    4.9% (3)
    2:0 Оренбург
    4.9% (3)
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