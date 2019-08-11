Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург
Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов
Сочи Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|Урал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Оренбург
65.6% (40)
Ничья
26.2% (16)
Сочи
8.2% (5)
1:0 Оренбург
27.9% (17)
2:1 Оренбург
26.2% (16)
1:1 Ничья
19.7% (12)
1:2 Сочи
4.9% (3)
2:0 Оренбург
4.9% (3)
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