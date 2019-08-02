Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов
Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Арсенал Тула Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 4 - 3 10
7. Спартак Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Рубин Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9. Урал Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11. Динамо Москва Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Тамбов Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сочи Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
16. Оренбург Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва
Динамо Москва
10% (6)
Ничья
28.3% (17)
Локомотив Москва
61.7% (37)
1:2 Локомотив Москва
30% (18)
1:1 Ничья
25% (15)
0:1 Локомотив Москва
16.7% (10)
0:2 Локомотив Москва
8.3% (5)
2:1 Динамо Москва
6.7% (4)
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