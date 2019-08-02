Россия: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов
Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|Урал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Тамбов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Динамо Москва
10% (6)
Ничья
28.3% (17)
Локомотив Москва
61.7% (37)
1:2 Локомотив Москва
30% (18)
1:1 Ничья
25% (15)
0:1 Локомотив Москва
16.7% (10)
0:2 Локомотив Москва
8.3% (5)
2:1 Динамо Москва
6.7% (4)
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