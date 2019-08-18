Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
3' Желтая карточка
Маковский Томаш
18' Желтая карточка
Jakub Apolinarski
35' Желтая карточка
Сапала Игор
39' Желтая карточка
Налепа Михал
1:0
41' Гол
Форбс Браун
49' Желтая карточка
Гаёс Мацей
2:0
51' Гол
Сапала Игор
62' Желтая карточка
Собех Артур
69' Желтая карточка
Младенович Филип
87' Желтая карточка
Скурась Михал
2:1
90' Пенальти
Собех Артур
90' Желтая карточка
Вольски Рафал
90'+7
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
5
Emir
Azemovic
39
Jakub
Apolinarski
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
9
Sebastian
Musiolik
91
Форбс
Браун
30
Щепаньски
Милош
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
36
Маковский
Томаш
9
Patryk
Lipski
6
Кубицки
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
90
Собех
Артур
17
Гараслин
Лукаш
Ракув
3-4-3
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

3'
 
Маковский Томаш
18'
Jakub Apolinarski
 
35'
Сапала Игор
 
39'
 
Налепа Михал
41'
Форбс Браун
(Щепаньски Милош)
1:0
46'
 
Пешко Славомир
Гараслин Лукаш
46'
 
Гаёс Мацей
Маковский Томаш
49'
 
Гаёс Мацей
51'
Сапала Игор
2:0
62'
 
Собех Артур
69'
 
Младенович Филип
71'
 
Вольски Рафал
Пайшау Флавиу
80'
Скурась Михал
Щепаньски Милош
 
86'
Kamil Piatkowski
Sebastian Musiolik
 
87'
Скурась Михал
 
90'
2:1
Собех Артур
90'
Бартл Даниэл
Jakub Apolinarski
 
90'
 
Вольски Рафал

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце
Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст

Последние игры между собой

Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ягеллония 5 2 2 1 9 - 5 8
4. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Висла Краков 5 2 1 2 5 - 2 7
8. Краковия 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Ракув 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Лехия Гданьск 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 5 0 2 3 1 - 8 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Сапала Игор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Jakub Apolinarski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Маковский Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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