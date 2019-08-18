Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Лехия Гданьск
3' Желтая карточкаМаковский Томаш
18' Желтая карточкаJakub Apolinarski
35' Желтая карточкаСапала Игор
39' Желтая карточкаНалепа Михал
1:0
41' ГолФорбс Браун
49' Желтая карточкаГаёс Мацей
2:0
51' ГолСапала Игор
62' Желтая карточкаСобех Артур
69' Желтая карточкаМладенович Филип
87' Желтая карточкаСкурась Михал
2:1
90' ПенальтиСобех Артур
90' Желтая карточкаВольски Рафал
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Egi Vikri
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
35'
39'
41'
1:0
49'
51'
2:0
62'
69'
87'
90'
2:1
90'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце
Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|5 - 2
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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