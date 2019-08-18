Польша: Экстракласса 2019-2020
Пяст
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Пяст
Висла Плоцк
8' Желтая карточкаГук Томаш
1:0
32' ГолПажишек Пётр
62' Желтая карточкаЖезничак Якуб
80' Желтая карточкаШвох Матеуш
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
14
Голубек
Якуб
11
Феликс
Хорхе
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
16
Завада
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
77 Гойко ДенисПолузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
-
99 Karol Stanek
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
8'
32'
1:0
62'
80'
84'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст
Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю
Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Пяст
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|5 - 2
|7
|7.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Ракув
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Арка Гдыня
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|16.
|Висла Плоцк
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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