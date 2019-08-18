Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
8' Желтая карточка
Гук Томаш
1:0
32' Гол
Пажишек Пётр
62' Желтая карточка
Жезничак Якуб
80' Желтая карточка
Швох Матеуш
90'+1
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
14
Голубек
Якуб
11
Феликс
Хорхе
19
Sebastian
Milewski
9
Пажишек
Пётр
30
Дене
Томас
25
Жезничак
Якуб
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
21
Рикардиньо
II
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
16
Завада
Оскар
Пяст
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

8'
Гук Томаш
 
32'
Пажишек Пётр
(Рыманяк Бартош)
1:0
46'
 
Кусвик Гжегож
Завада Оскар
62'
 
Жезничак Якуб
72'
 
Сахити Суад
Рикардиньо II
72'
Стечик Доминик
Пажишек Пётр
 
80'
 
Швох Матеуш
80'
Моква Томаш
Голубек Якуб
 
84'
Бадиа Жерар
Гук Томаш
 
85'
 
Olaf Nowak
Damian Michalski

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст
Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю
Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Пяст Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ягеллония 5 2 2 1 9 - 5 8
4. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Пяст 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Висла Краков 5 2 1 2 5 - 2 7
7. Краковия 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Лехия Гданьск 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Заглембе Любин 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 4
13. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Ракув 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Арка Гдыня 5 0 2 3 1 - 8 2
16. Висла Плоцк 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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