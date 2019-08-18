Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
1:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Заглембе Любин
1:0
19' ГолВешович Марко
80' Желтая карточкаБалич Саша
90' Желтая карточкаГулдан Любомир
16
Роша
Луис
26
Кафу
Карлуш
82
Лукинас
24
Тосик
Якуб
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Нападающий
-
-
15 Patryk Mucha
-
55 Damian Oko
-
Главный тренер: Ben van Dael
Ход матча
19'
80'
90'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия
Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =7 -6Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия
Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Легия: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|5 - 2
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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