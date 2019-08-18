Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
1:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
19' Гол
Вешович Марко
80' Желтая карточка
Балич Саша
90' Желтая карточка
Гулдан Любомир
90'+6
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
16
Роша
Луис
24
Мартинш
Андре
26
Кафу
Карлуш
29
Вешович
Марко
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
99
Куленович
Сандро
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
5
Домбровски
Мацей
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
24
Тосик
Якуб
8
Lukasz
Poreba
44
Alan
Czerwinski
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
17
Patryk
Szysz
Легия
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

19'
Вешович Марко
(Гвилия Валериане)
1:0
46'
 
Слиш Бартош
Lukasz Poreba
46'
 
Тушыньски Патрык
Живец Саша
75'
Нодь Доминик
Вешович Марко
 
80'
 
Балич Саша
80'
 
Бохар Дамьян
Тосик Якуб
82'
Ветеска Матеуш
Куленович Сандро
 
90'
Йодловец Томаш
Кафу Карлуш
 
90'
 
Гулдан Любомир

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия
Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия
Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Легия: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ягеллония 5 2 2 1 9 - 5 8
4. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Висла Краков 5 2 1 2 5 - 2 7
8. Краковия 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Ракув 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Лехия Гданьск 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 5 0 2 3 1 - 8 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вешович Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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