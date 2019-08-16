Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17045
ЛКС Лодзь
0'
14' Желтая карточка
David Niepsuj
1:0
23' Гол
Брожек Павел
2:0
44' Гол
David Niepsuj
3:0
61' Гол
Савичевич Вукан
85' Желтая карточка
Alexander Buksa
4:0
90' Гол
Брожек Павел
90'+4
22
Michal
Buchalik
19
David
Niepsuj
2
Яницки
Рафал
5
Lukas
Klemenz
4
Садлок
Мацей
28
Савичевич
Вукан
15
Салес
Жеан
Карлос
9
Богуски
Рафал
18
Чука
Виктор
26
Kamil
Wojtkowski
23
Брожек
Павел
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
4
Artur
Bogusz
14
Guima
II
23
Калинковски
Бартоломей
20
Pirulo
II
6
Maciej
Wolski
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
Висла Краков
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-2-3-1

Ход матча

14'
David Niepsuj
 
23'
Брожек Павел
(Савичевич Вукан)
1:0
44'
David Niepsuj
(Садлок Мацей)
2:0
46'
Василевски Марцин
Lukas Klemenz
 
60'
Блащиковский Якуб
Чука Виктор
 
61'
Савичевич Вукан
3:0
64'
 
Patryk Bryla
Pirulo II
71'
 
Пионтек Лукаш
Maciej Wolski
77'
Alexander Buksa
Kamil Wojtkowski
 
83'
 
Rafal Kujawa
Секульски Лукаш
85'
Alexander Buksa
 
90'
Брожек Павел
(Блащиковский Якуб)
4:0

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск
Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =6 -3
ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск
Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Экстракласса ЛКС Лодзь 0:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Висла Краков 5:2 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
ЛКС Лодзь 0:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Краковия 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Гурник Забже 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Висла Краков 5 2 1 2 5 - 2 7
7. Лехия Гданьск 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Ягеллония 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Заглембе Любин 4 1 2 1 5 - 4 5
10. Пяст 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 4
13. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Ракув 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - David Niepsuj бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Брожек Павел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    David Niepsuj получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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