Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
4:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана Зрители: 17045
ЛКС Лодзь
14' Желтая карточкаDavid Niepsuj
1:0
23' ГолБрожек Павел
2:0
44' ГолDavid Niepsuj
3:0
61' ГолСавичевич Вукан
85' Желтая карточкаAlexander Buksa
4:0
90' ГолБрожек Павел
18
Чука
Виктор
23
Брожек
Павел
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
20
Pirulo
II
11
Dani
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Dawid Szot
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
14'
23'
1:0
44'
2:0
61'
3:0
85'
90'
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск
Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =6 -3ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск
Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Краковия
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|5 - 2
|7
|7.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Ягеллония
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Пяст
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Ракув
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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