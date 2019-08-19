Польша: Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
0:1
Конец матча
Стадион: Kolporter Arena Зрители: 5019
Погонь Щецин
0:1
17' ГолSebastian Kowalczyk
24' Желтая карточкаRodrigo Zalazar
46' Желтая карточкаПападопулос Михал
66' Желтая карточкаJakub Zubrowski
33
Маркес
Иван
39
Пачинда
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Пачинда ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
30 Luka KukicВратарь
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andres Lioi
-
-
Главный тренер: Gino Lettieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
17'
24'
66'
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =5 -11Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|5 - 2
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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