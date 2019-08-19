Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5019
Погонь Щецин
0'
0:1
17' Гол
Sebastian Kowalczyk
24' Желтая карточка
Rodrigo Zalazar
46' Желтая карточка
Пападопулос Михал
66' Желтая карточка
Jakub Zubrowski
90'+4
1
Pawel
Sokol
33
Маркес
Иван
4
Цимопулос
Темис
5
Adnan
Kovacevic
11
Гардавски
Михаэль
17
Rodrigo
Zalazar
14
Jakub
Zubrowski
3
Дзивнел
Даниэль
23
Джюранович
Урош
72
Пападопулос
Михал
39
Пачинда
Эрик
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Костас
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
22
David
Stec
29
Листковски
Марчин
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
Корона Кельце
3-4-3
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

8'
 
Ласицки Игор
Цех Бенедикт
17'
0:1
Sebastian Kowalczyk
(Бартковски Якуб)
24'
Rodrigo Zalazar
 
46'
Пападопулос Михал
 
57'
Marcin Cebula
Джюранович Урош
 
57'
Пучко Матей
Rodrigo Zalazar
 
62'
 
Santeri Hostikka
David Stec
66'
Jakub Zubrowski
 
68'
Жиро Михал
Пачинда Эрик
 
86'
 
Беньямина Суфиан
Букса Адам

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Экстракласса
Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Шлёнск 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Ягеллония 5 2 2 1 9 - 5 8
4. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Висла Краков 5 2 1 2 5 - 2 7
8. Краковия 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Ракув 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Лехия Гданьск 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 5 1 1 3 3 - 5 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 5 0 2 3 1 - 8 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Родриго Саласар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Sebastian Kowalczyk бьет в цель!
  • 8'
    Цех Бенедикт уходит, Ласицки Игор вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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