Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:0
Перерыв

Стадион:
Люнгбю
0'
33' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
1:0
41' Гол
Халсти Маркус
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
21
Бринк
Марк
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
18
Рёйкьер
Никлас
23
Яковенко
Юрий
11
Соири
Пюрю
31
Thomas
Mikkelsen
III
21
Kasper
Enghardt
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
9
Фосгаард
Лассе
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
16
Нильсен
Эмиль
26
Гюткьяер
Фредерик
11
Andre
Riel
Эсбьерг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

Ход матча

33'
 
Гюткьяер Фредерик
35'
 
Kasper Joergensen
Фосгаард Лассе
41'
Халсти Маркус
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг
Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:0 Эсбьерг Кубок
Люнгбю 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Люнгбю 3:0 Эсбьерг Кубок Люнгбю 1:2 Эсбьерг Кубок Люнгбю 1:2 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Эсбьерг 0:0 Люнгбю САС Лигаен Эсбьерг 2:3 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:3 Эсбьерг САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 5 5 0 0 7 - 1 15
3. Брондбю 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 6 3 0 3 10 - 9 9
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Ольборг 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Хорсенс 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Хобро 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Люнгбю 0:1 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Раннерс 6 1 2 3 8 - 9 5
12. Эсбьерг 1:0 6 1 1 4 2 - 9 4
13. Орхус 5 0 2 3 3 - 6 2
14. Силькеборг 6 0 2 4 8 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...