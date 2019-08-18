Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:0
Перерыв
Стадион: Блю-Уотер Арена
Люнгбю
33' Желтая карточкаГюткьяер Фредерик
1:0
41' ГолХалсти Маркус
21
Бринк
Марк
11
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
41'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг
Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Люнгбю 3:0 Эсбьерг Кубок Люнгбю 1:2 Эсбьерг Кубок Люнгбю 1:2 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Эсбьерг 0:0 Люнгбю САС Лигаен Эсбьерг 2:3 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:3 Эсбьерг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|3.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Ольборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Хорсенс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Хобро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Люнгбю
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Раннерс
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|12.
|Эсбьерг
|1:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|Силькеборг
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
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