Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
2:1
Второй тайм: 90'

Стадион: Зрители: 11349
Ольборг
0'
14' Желтая карточка
Радошевич Йосип
1:0
32' Гол
Кайзер Доминик
2:0
49' Гол
Вильчек Камиль
2:1
55' Гол
Ольсен Патрик
64' Желтая карточка
Magnus Christensen III
90'
1
Швебе
Марвин
14
Менса
Кевин
23
Араюури
Паулус
28
Anton
Skipper
3
Юнг
Антони
8
Фискер
Каспер
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
18
Линнстрем
Йеспер
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
2
Кристенсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
21
Ольсен
Патрик
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
29
Mikkel
Kaufmann
20
Oliver
Klitten
Брондбю
4-3-3
Ольборг
4-3-3

Ход матча

14'
Радошевич Йосип
 
32'
Кайзер Доминик
(Радошевич Йосип)
1:0
49'
Вильчек Камиль
2:0
55'
2:1
Ольсен Патрик
59'
 
Magnus Christensen III
Oliver Klitten
59'
 
Фоссум Ивер
Frederik Boersting
62'
Бёркеейет Тобиас
Фискер Каспер
 
64'
 
Magnus Christensen III
70'
 
Альманн Якоб
Кристенсен Патрик
74'
Peter Bjur
Линнстрем Йеспер
 
83'
Эрцег Анте
Хедлунд Симон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск
Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:3 Ольборг Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 6 5 1 0 8 - 2 16
3. Брондбю 2:1 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 6 3 0 3 10 - 9 9
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Ольборг 1:2 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Хобро 6 1 4 1 8 - 9 7
9. Хорсенс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Люнгбю 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Раннерс 6 1 2 3 8 - 9 5
12. Эсбьерг 6 1 1 4 2 - 9 4
13. Орхус 5 0 2 3 3 - 6 2
14. Силькеборг 6 0 2 4 8 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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