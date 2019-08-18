Дания: Суперлига Дании 2019-2020
14' Желтая карточкаРадошевич Йосип
1:0
32' ГолКайзер Доминик
2:0
49' ГолВильчек Камиль
2:1
55' ГолОльсен Патрик
64' Желтая карточкаMagnus Christensen III
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
29 Peter Bjur
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
32'
49'
2:0
55'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск
Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ольборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:3 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|3.
|Брондбю
|2:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Ольборг
|1:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Хобро
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Хорсенс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Люнгбю
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Раннерс
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|12.
|Эсбьерг
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|Силькеборг
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
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