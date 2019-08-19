Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Ceres Park
Хорсенс
1:0
45' ГолХелениус Никлас
58' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
2:0
61' ГолMustapha Bundu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
45'
58'
61'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Орхус: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|3.
|Брондбю
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Ольборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Хобро
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Хорсенс
|0:2
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Люнгбю
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Орхус
|2:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Раннерс
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Эсбьерг
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|Силькеборг
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
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