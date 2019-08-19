Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Орхус
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
45' Гол
Хелениус Никлас
58' Желтая карточка
Bjarke Jacobsen
2:0
61' Гол
Mustapha Bundu
69'
30
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
19
Mustapha
Bundu
8
Амини
Мустафа
20
Zachary
Duncan
7
Анкерсен
Якоб
17
Торстейнссон
Йон
15
Хелениус
Никлас
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Орхус
4-4-1-1
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

32'
Тингагер Фредерик
Йулсгор Йеспер
 
45'
Хелениус Никлас
(Mustapha Bundu)
1:0
46'
 
Машович Эрхан
Malte Kiilerich Hansen
58'
 
Bjarke Jacobsen
61'
Mustapha Bundu
(Хелениус Никлас)
2:0
62'
 
Peter Therkildsen
Peter Nymann

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус
Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Орхус: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс 0:3 Орхус Товарищеские матчи Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 6 5 1 0 8 - 2 16
3. Брондбю 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 6 3 0 3 10 - 9 9
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Ольборг 6 2 1 3 9 - 7 7
8. Хобро 6 1 4 1 8 - 9 7
9. Хорсенс 0:2 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Люнгбю 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Орхус 2:0 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Раннерс 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Эсбьерг 6 1 1 4 2 - 9 4
14. Силькеборг 6 0 2 4 8 - 17 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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