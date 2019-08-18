Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
0:0
Перерыв

Стадион:
Хобро
0'
45' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1
Хансен
Йеспер
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
25
Джеймс
Маньрекар
38
Frank
Onyeka
3
Спарв
Тим
10
Evander
Ferreira
44
Nicolas
Dyhr
34
Андерсон
Микаэль
74
Junior
Brumado
11
Мабиль
Авер
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
20
Тюхосен
Оливер
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
Митьюлланд
3-4-3
Хобро
4-4-1-1

Ход матча

45'
Андерсон Микаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг
Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро
Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Хобро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Хобро 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок Хобро 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 2:2 Хобро Товарищеские матчи Митьюлланд 5:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 0:0 6 5 1 0 7 - 1 16
3. Брондбю 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 6 3 0 3 10 - 9 9
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Ольборг 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Хобро 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Хорсенс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Люнгбю 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Раннерс 6 1 2 3 8 - 9 5
12. Эсбьерг 6 1 1 4 2 - 9 4
13. Орхус 5 0 2 3 3 - 6 2
14. Силькеборг 6 0 2 4 8 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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