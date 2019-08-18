Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
0:0
Перерыв
Стадион: МСХ Арена
Хобро
45' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
38
Frank
Onyeka
44
Nicolas
Dyhr
11
Мабиль
Авер
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Nicolas DyhrПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Довбик АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг
Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Хобро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Митьюлланд 2:2 Хобро Товарищеские матчи Митьюлланд 5:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Хобро 1:2 Митьюлланд Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 1
|16
|3.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Ольборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Хобро
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Хорсенс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Люнгбю
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Раннерс
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|12.
|Эсбьерг
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|Орхус
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|Силькеборг
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
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