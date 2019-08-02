Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
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Стадион: Арена Львов
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Десна
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Колос Ковалёвка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Александрия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Карпаты
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Львов
1.8% (1)
Ничья
1.8% (1)
Шахтёр Донецк
96.5% (55)
0:2 Шахтёр Донецк
38.6% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
19.3% (11)
0:3 Шахтёр Донецк
15.8% (9)
1:3 Шахтёр Донецк
10.5% (6)
0:1 Шахтёр Донецк
3.5% (2)
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