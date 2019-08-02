Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Заря 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Десна 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Колос Ковалёвка 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Днепр-1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Мариуполь 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Александрия 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Ворскла 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Львов 3 1 0 2 4 - 7 3
11. Карпаты 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Олимпик Донецк 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 18.08.2019, осталось 2 дня 17 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Львов - Шахтёр Донецк
    Львов
    1.8% (1)
    Ничья
    1.8% (1)
    Шахтёр Донецк
    96.5% (55)
    0:2 Шахтёр Донецк
    38.6% (22)
    1:2 Шахтёр Донецк
    19.3% (11)
    0:3 Шахтёр Донецк
    15.8% (9)
    1:3 Шахтёр Донецк
    10.5% (6)
    0:1 Шахтёр Донецк
    3.5% (2)
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