Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
7' Желтая карточка
Шехич Эдин
25' Желтая карточка
Коркишко Дмитрий
27' Желтая карточка
Пердута Игорь
33' Желтая карточка
Когут Игорь
0:1
50' Гол
Чичиков Алексей
1:1
54' Гол
Коломоец Юрий
73' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
77' Желтая карточка
Габелок Артём
90' Красная карточка
Кравченко Сергей Сергеевич
90' Желтая карточка
Стрижак Андрей
90'+6
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
50
Кане
Ибрахим
7
Луизао
II
94
Todor
Petrovic
9
Шехич
Эдин
8
Габелок
Артём
66
Артур
III
26
Коломоец
Юрий
31
Клищук
Андрей
30
Папа
Гуйе
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
7
Коркишко
Дмитрий
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
11
Шаповал
Владислав
9
Кулиш
Станислав
77
Чичиков
Алексей
Ворскла
Днепр-1

Ход матча

7'
Шехич Эдин
 
13'
 
Сафронов Александр
Лопырёнок Максим
25'
 
Коркишко Дмитрий
27'
Пердута Игорь
 
33'
 
Когут Игорь
46'
Стрижак Андрей
Луизао II
 
50'
0:1
Чичиков Алексей
(Шаповал Владислав)
54'
Коломоец Юрий
(Пердута Игорь)
1:1
66'
 
Булеца Сергей
Коркишко Дмитрий
70'
Ребенок Павел
Шехич Эдин
 
73'
Чеснаков Владимир
 
77'
Габелок Артём
 
77'
 
Назаренко Александр
Когут Игорь
90'
 
Кравченко Сергей Сергеевич
90'
Стрижак Андрей
 

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк
Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Заря 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Десна 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Колос Ковалёвка 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Днепр-1 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Мариуполь 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ворскла 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Александрия 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Львов 3 1 0 2 4 - 7 3
11. Карпаты 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Олимпик Донецк 3 0 0 3 1 - 5 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Днепр-1
Ворскла
52.8% (86)
Ничья
33.7% (55)
Днепр-1
13.5% (22)
1:1 Ничья
30.7% (50)
1:0 Ворскла
21.5% (35)
2:1 Ворскла
20.2% (33)
1:2 Днепр-1
8% (13)
2:0 Ворскла
8% (13)
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