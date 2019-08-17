Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Днепр-1
7' Желтая карточкаШехич Эдин
25' Желтая карточкаКоркишко Дмитрий
27' Желтая карточкаПердута Игорь
33' Желтая карточкаКогут Игорь
0:1
50' ГолЧичиков Алексей
1:1
54' ГолКоломоец Юрий
73' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
77' Желтая карточкаГабелок Артём
90' Красная карточкаКравченко Сергей Сергеевич
90' Желтая карточкаСтрижак Андрей
50
Кане
Ибрахим
66
Артур
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Косовский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
7'
25'
27'
33'
50'
54'
1:1
77'
90'
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк
Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла
Днепр-1 Последние 20 матчей: +13 =4 -3Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1
Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Десна
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Колос Ковалёвка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Мариуполь
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Александрия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Карпаты
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Ворскла
52.8% (86)
Ничья
33.7% (55)
Днепр-1
13.5% (22)
1:1 Ничья
30.7% (50)
1:0 Ворскла
21.5% (35)
2:1 Ворскла
20.2% (33)
1:2 Днепр-1
8% (13)
2:0 Ворскла
8% (13)
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