Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0' 18'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
19
Фаворов
Артём
9
Кузык
Орест
10
Филиппов
Александр
1
Яшков
Антон
2
Сахневич
Андрей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
33
Нехтий
Владислав
10
Морозко
Евгений
99
Задоя
Евгений
8
Смирный
Евгений
7
Лысенко
Владимир
Десна
Колос Ковалёвка

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна
Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар
Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Заря 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Десна 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Колос Ковалёвка 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Днепр-1 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Мариуполь 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ворскла 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Александрия 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Львов 3 1 0 2 4 - 7 3
11. Карпаты 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Олимпик Донецк 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Десна
79.9% (127)
Ничья
17% (27)
Колос Ковалёвка
3.1% (5)
1:0 Десна
40.9% (65)
2:1 Десна
26.4% (42)
1:1 Ничья
13.2% (21)
2:0 Десна
10.1% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
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