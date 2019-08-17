Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Колос Ковалёвка
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна
Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =5 -5Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар
Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Десна
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Мариуполь
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Александрия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Карпаты
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Десна
79.9% (127)
Ничья
17% (27)
Колос Ковалёвка
3.1% (5)
1:0 Десна
40.9% (65)
2:1 Десна
26.4% (42)
1:1 Ничья
13.2% (21)
2:0 Десна
10.1% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
1.9% (3)
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