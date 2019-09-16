Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Мариуполь
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь
АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо Киев 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 8 0 0 24 - 6 24
2. Десна 8 4 2 2 9 - 4 14
3. Александрия 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Заря 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Динамо Киев 7 3 2 2 15 - 7 11
6. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Колос Ковалёвка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Мариуполь 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Карпаты 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Ворскла 8 2 1 5 8 - 14 7
11. Львов 8 2 0 6 7 - 14 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
    Мариуполь
    2.4% (2)
    Ничья
    2.4% (2)
    Динамо Киев
    95.3% (81)
    1:2 Динамо Киев
    40% (34)
    0:2 Динамо Киев
    27.1% (23)
    0:3 Динамо Киев
    7.1% (6)
    0:1 Динамо Киев
    7.1% (6)
    1:3 Динамо Киев
    5.9% (5)
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