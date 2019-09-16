Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
Позже
Стадион: Им. Владимира Бойко
Динамо Киев
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь
АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|8
|0
|0
|24 - 6
|24
|2.
|Десна
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|3.
|Александрия
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Заря
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Динамо Киев
|7
|3
|2
|2
|15 - 7
|11
|6.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Мариуполь
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|11.
|Львов
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Мариуполь
2.4% (2)
Ничья
2.4% (2)
Динамо Киев
95.3% (81)
1:2 Динамо Киев
40% (34)
0:2 Динамо Киев
27.1% (23)
0:3 Динамо Киев
7.1% (6)
0:1 Динамо Киев
7.1% (6)
1:3 Динамо Киев
5.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...