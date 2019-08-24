Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:2
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30079
Лестер
0:1
38' ГолВарди Джейми
57' Желтая карточкаЛандстрем Джон
1:1
62' ГолМакбарни Оливер
1:2
70' ГолБарнс Харви
12
Иган
Джон
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
38'
0:1
57'
62'
1:1
70'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун
Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм
Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер
Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Шеффилд Юнайтед
11.5% (18)
Ничья
35% (55)
Лестер
53.5% (84)
1:1 Ничья
33.1% (52)
1:2 Лестер
29.3% (46)
0:1 Лестер
15.3% (24)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.1% (8)
0:2 Лестер
5.1% (8)
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