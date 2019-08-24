Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 30079
Лестер
0'
0:1
38' Гол
Варди Джейми
57' Желтая карточка
Ландстрем Джон
1:1
62' Гол
Макбарни Оливер
1:2
70' Гол
Барнс Харви
90'+6
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
8
Фримен
Люк
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
11
Робинсон
Каллум
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
28
Фухс
Кристиан
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
26
Прает
Деннис
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Лестер
4-1-4-1

Ход матча

38'
0:1
Варди Джейми
(Мэддисон Джеймс)
54'
Макбарни Оливер
Макголдрик Дэвид
 
54'
Шарп Билли
Робинсон Каллум
 
57'
Ландстрем Джон
 
62'
Макбарни Оливер
(Бэлдок Джордж)
1:1
64'
 
Барнс Харви
Прает Деннис
70'
1:2
Барнс Харви
(Сёюнджю Чаглар)
78'
 
Морган Уэс
Перес Айосе
78'
Моррисон Равел
Башам Крис
 
89'
 
Менди Нампалис
Тилеманс Юри

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун
Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм
Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер
Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер Кубок лиги Шеффилд Юнайтед 0:1 Лестер Лестер 2:2 Шеффилд Юнайтед
Лестер 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 3:0 Лестер Лестер 0:1 Шеффилд Юнайтед
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед
11.5% (18)
Ничья
35% (55)
Лестер
53.5% (84)
1:1 Ничья
33.1% (52)
1:2 Лестер
29.3% (46)
0:1 Лестер
15.3% (24)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.1% (8)
0:2 Лестер
5.1% (8)
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