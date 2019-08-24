Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 30019
Саутгемптон
0'
21' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
30' Красная карточка
Андоне Флорин
0:1
55' Гол
Дженепо Мусса
62' Желтая карточка
Дженепо Мусса
82' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
89' Желтая карточка
Монтойя Мартин
0:2
90' Гол
Редмонд Натан
90'+6
1
Райан
Мэтт
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
22
Монтойя
Мартин
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
10
Андоне
Флорин
28
Ганн
Энгус
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
38
Дансо
Кевин
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
16
Уорд-Праус
Джеймс
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Брайтон
3-4-3
Саутгемптон
4-2-2-2

Ход матча

21'
 
Уорд-Праус Джеймс
30'
Андоне Флорин
 
53'
 
Дженепо Мусса
Валери Ян
55'
0:1
Дженепо Мусса
(Ингс Дэнни)
62'
 
Дженепо Мусса
68'
Локадия Юрген
Марч Соломон
 
74'
Мюррей Гленн
Мопе Нил
 
78'
Гросс Паскаль
Стивенс Дейл
 
80'
 
Буфаль Софьян
Адамс Че
82'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
84'
 
Армстронг Стюарт
Ингс Дэнни
89'
Монтойя Мартин
 
90'
0:2
Редмонд Натан
(Буфаль Софьян)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон
Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон
Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Брайтон 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Саутгемптон
Брайтон
57.1% (89)
Ничья
33.3% (52)
Саутгемптон
9.6% (15)
1:1 Ничья
28.8% (45)
2:1 Брайтон
27.6% (43)
1:0 Брайтон
22.4% (35)
2:0 Брайтон
5.8% (9)
1:2 Саутгемптон
5.1% (8)
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