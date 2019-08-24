Англия: Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:2
Конец матча
Стадион: Фалмер Зрители: 30019
Саутгемптон
21' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
30' Красная карточкаАндоне Флорин
0:1
55' ГолДженепо Мусса
62' Желтая карточкаДженепо Мусса
82' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
89' Желтая карточкаМонтойя Мартин
0:2
90' ГолРедмонд Натан
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
28
Ганн
Энгус
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
38
Дансо
Кевин
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
55'
0:1
62'
74'
89'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон
Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон
Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Брайтон
57.1% (89)
Ничья
33.3% (52)
Саутгемптон
9.6% (15)
1:1 Ничья
28.8% (45)
2:1 Брайтон
27.6% (43)
1:0 Брайтон
22.4% (35)
2:0 Брайтон
5.8% (9)
1:2 Саутгемптон
5.1% (8)
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