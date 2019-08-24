Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Брайтон

95' Уорд-Праус Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

95' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

94' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Саутгемптон

94' Сегодняшная посещаемость составляет 30019 болельщиков

93' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Троссар Леандро и попал в перекладину!

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Троссар Леандро , обходя своих соперников

91' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буфаль Софьян , обходя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

89' Монтойя Мартин из команды Брайтон должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

89' Монтойя Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Удар от ворот произведет Саутгемптон

88' Матч возобновлен

87' Беднарек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Локадия Юрген прошляпила момент и попала только в штангу!

86' Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

85' Удар от ворот произведет Саутгемптон

84' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Саутгемптон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

83' Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хёйбьерг Пьер-Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

78' Удар от ворот произведет Саутгемптон

78' Отличная игра от Адамс Че из команды Саутгемптон . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

78' Плохо играет Даффи Шейн - неудачный вынос, и мяч у соперниц

76' Хорошо играет на выходе Ганн Энгус - мяч в ее руках

76' Бёрн Дэн из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

75' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

73' Удар от ворот произведет Саутгемптон

72' Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали

71' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

69' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Брайтон

68' Ингс Дэнни пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

67' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Адамс Че имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

66' Отличную защиту показывает Данк Льюис от команды Брайтон , не дает пропустить гол своей команде.

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

65' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

64' Брайтон имеет хороший шанс забить.

64' Удар от ворот произведет Брайтон

64' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Дженепо Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Отличную защиту показывает Бёрн Дэн от команды Брайтон , не дает пропустить гол своей команде.

60' Удар от ворот произведет Саутгемптон

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Пространство открывается для Марч Соломон , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

59' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

55' Г О О О О Л - Дженепо Мусса из команды Саутгемптон переиграл вратаря дальним ударом!

54' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Саутгемптон делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

52' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Саутгемптон

51' Троссар Леандро не смог попасть в створ ударом издали

51' Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

49' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хорошая попытка от Марч Соломон , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля