Россия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал
Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Москва 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Краснодар Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Спартак Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Ростов Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Уфа Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Ахмат Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
11. Урал Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Крылья Советов Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
13. Динамо Москва Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Сочи Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Оренбург Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Динамо Москва
    Тамбов
    11.3% (7)
    Ничья
    30.6% (19)
    Динамо Москва
    58.1% (36)
    1:2 Динамо Москва
    32.3% (20)
    1:1 Ничья
    25.8% (16)
    0:1 Динамо Москва
    19.4% (12)
    2:1 Тамбов
    8.1% (5)
    0:2 Динамо Москва
    4.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...