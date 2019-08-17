Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал
Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Тамбов
11.3% (7)
Ничья
30.6% (19)
Динамо Москва
58.1% (36)
1:2 Динамо Москва
32.3% (20)
1:1 Ничья
25.8% (16)
0:1 Динамо Москва
19.4% (12)
2:1 Тамбов
8.1% (5)
0:2 Динамо Москва
4.8% (3)
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