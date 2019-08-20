Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Норвич
 
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Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта
Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити Норвич 1:0 Суонси Миллуолл 1:3 Норвич
Челси Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси
Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Челси 1:1 Норвич Кубок Норвич 0:0 Челси Кубок Норвич 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Норвич Премьер-лига
Челси 0:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:3 Челси Премьер-лига Норвич 0:1 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Норвич Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Челси

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Норвич - Челси
    Норвич
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (2)
    Челси
    96.6% (56)
    1:2 Челси
    50% (29)
    0:2 Челси
    17.2% (10)
    0:1 Челси
    17.2% (10)
    1:3 Челси
    8.6% (5)
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