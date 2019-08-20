Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Челси
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +12 =5 -3Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта
Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити Норвич 1:0 Суонси Миллуолл 1:3 Норвич
Челси Последние 20 матчей: +9 =7 -4Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси
Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси
Последние игры между собой
Норвич: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Норвич
0% (0)
Ничья
3.4% (2)
Челси
96.6% (56)
1:2 Челси
50% (29)
0:2 Челси
17.2% (10)
0:1 Челси
17.2% (10)
1:3 Челси
8.6% (5)
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