Англия: Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
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Стадион: Вайталити
Манчестер Сити
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио
Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =1 -2Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити
Китчи 1:6 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Брайтон 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Лестер Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Манчестер Сити: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Борнмут
1.7% (1)
Ничья
1.7% (1)
Манчестер Сити
96.7% (58)
1:3 Манчестер Сити
26.7% (16)
1:2 Манчестер Сити
25% (15)
0:2 Манчестер Сити
23.3% (14)
0:3 Манчестер Сити
13.3% (8)
0:1 Манчестер Сити
3.3% (2)
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