Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио
Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити
Китчи 1:6 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Брайтон 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Лестер Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Манчестер Сити: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Борнмут Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
Борнмут 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Борнмут Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 15 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити
    Борнмут
    1.7% (1)
    Ничья
    1.7% (1)
    Манчестер Сити
    96.7% (58)
    1:3 Манчестер Сити
    26.7% (16)
    1:2 Манчестер Сити
    25% (15)
    0:2 Манчестер Сити
    23.3% (14)
    0:3 Манчестер Сити
    13.3% (8)
    0:1 Манчестер Сити
    3.3% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...