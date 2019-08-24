Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
1:3
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20035
Вест Хэм
0:1
3' ПенальтиНоубл Марк
1:1
17' ГолГрэй Андре
63' Желтая карточкаХолебас Хосе
1:2
64' ГолАлле Себастьян
1:3
73' ГолАлле Себастьян
76' Желтая карточкаОгбонна Анджело
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
18
Грэй
Андре
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
17'
1:1
63'
64'
73'
1:3
76'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 11
-
13 Удары в створ 5
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +8 =1 -11Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд
Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм
Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Уотфорд
45.9% (73)
Ничья
32.1% (51)
Вест Хэм
22% (35)
1:1 Ничья
27.7% (44)
2:1 Уотфорд
22% (35)
1:0 Уотфорд
17% (27)
1:2 Вест Хэм
15.1% (24)
2:0 Уотфорд
4.4% (7)
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