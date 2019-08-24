Англия: Премьер-лига 2019-2020

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

48' Хорошая попытка от Андерсон Фелипе , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Клеверли Том пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

45' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

44' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хорошо играет на выходе Фабьянски Лукаш - мяч в ее руках

43' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

40' Клеверли Том пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

39' Дюкур Абдулайе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

39' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Уотфорд пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

35' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Андерсон Фелипе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

32' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Лансини Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

29' Лансини Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Пространство открывается для Грэй Андре , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

20' Грэй Андре из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Г О О О О Л - Грэй Андре изменил счет на табло!

16' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

14' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дюкур Абдулайе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Плохо играет Масуаку Артур - неудачный вынос, и мяч у соперниц

10' Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

10' Делофеу Херард наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Удар от ворот произведет Уотфорд

9' Пространство открывается для Лансини Мануэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

9' Каткарт Крейг ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

8' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Делофеу Херард и попал в перекладину!

5' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

3' Матч возобновлен

3' После проверки VAR судья не изменил решения - Вест Хэм пробьет пенальти!

3' Лансини Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Уотфорд начинает с центра поля