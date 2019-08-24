Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 20035
Вест Хэм
0'
0:1
3' Пенальти
Ноубл Марк
1:1
17' Гол
Грэй Андре
63' Желтая карточка
Холебас Хосе
1:2
64' Гол
Алле Себастьян
1:3
73' Гол
Алле Себастьян
76' Желтая карточка
Огбонна Анджело
90'+5
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
8
Клеверли
Том
7
Делофеу
Херард
18
Грэй
Андре
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
21
Огбонна
Анджело
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
10
Лансини
Мануэль
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
Уотфорд
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Ноубл Марк
17'
Грэй Андре
(Хьюз Уилл)
1:1
55'
 
Антонио Майкл
Ярмоленко Андрей
63'
Холебас Хосе
 
64'
1:2
Алле Себастьян
(Андерсон Фелипе)
73'
1:3
Алле Себастьян
74'
Сарр Исмаила
Хьюз Уилл
 
74'
Уэлбек Данни
Делофеу Херард
 
76'
 
Огбонна Анджело
78'
 
Форнальс Пабло
Андерсон Фелипе
86'
Кина
Клеверли Том
 
88'
 
Карлос Санчес
Лансини Мануэль

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 11
  • 13 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд
Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм
Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд 1:4 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
Уотфорд 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:4 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:4 Вест Хэм Уотфорд 1:0 Вест Хэм Кубок Carling
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 1:3 Вест Хэм
Уотфорд
45.9% (73)
Ничья
32.1% (51)
Вест Хэм
22% (35)
1:1 Ничья
27.7% (44)
2:1 Уотфорд
22% (35)
1:0 Уотфорд
17% (27)
1:2 Вест Хэм
15.1% (24)
2:0 Уотфорд
4.4% (7)
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