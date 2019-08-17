Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Рубин
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +5 =6 -9Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат
Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рубин: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Ростов
83.1% (49)
Ничья
13.6% (8)
Рубин
3.4% (2)
2:1 Ростов
40.7% (24)
1:0 Ростов
33.9% (20)
1:1 Ничья
10.2% (6)
2:0 Ростов
5.1% (3)
1:2 Рубин
3.4% (2)
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