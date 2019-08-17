Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов
Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат
Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рубин: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига
Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Краснодар Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Спартак Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Ростов Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Уфа Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Ахмат Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
11. Урал Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Крылья Советов Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
13. Динамо Москва Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Сочи Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Оренбург Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Рубин

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Рубин
    Ростов
    83.1% (49)
    Ничья
    13.6% (8)
    Рубин
    3.4% (2)
    2:1 Ростов
    40.7% (24)
    1:0 Ростов
    33.9% (20)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    2:0 Ростов
    5.1% (3)
    1:2 Рубин
    3.4% (2)
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