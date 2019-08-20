Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
 
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Кристал Пэлас

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас
Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
    Манчестер Юнайтед
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    46.3% (25)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    14.8% (8)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    13% (7)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.3% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.3% (5)
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