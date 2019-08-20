Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Кристал Пэлас
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас
Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Манчестер Юнайтед
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Кристал Пэлас
0% (0)
2:0 Манчестер Юнайтед
46.3% (25)
3:0 Манчестер Юнайтед
14.8% (8)
2:1 Манчестер Юнайтед
13% (7)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.3% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.3% (5)
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