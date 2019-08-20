Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Эвертон
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +15 =2 -3Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла
Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =8 -4Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц
Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Астон Вилла
22% (13)
Ничья
42.4% (25)
Эвертон
35.6% (21)
1:1 Ничья
37.3% (22)
1:2 Эвертон
23.7% (14)
2:1 Астон Вилла
16.9% (10)
0:1 Эвертон
10.2% (6)
1:0 Астон Вилла
3.4% (2)
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