Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Ахмат
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =5 -5Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат
Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
ЦСКА Москва
90.3% (56)
Ничья
8.1% (5)
Ахмат
1.6% (1)
2:0 ЦСКА Москва
38.7% (24)
2:1 ЦСКА Москва
24.2% (15)
1:0 ЦСКА Москва
22.6% (14)
1:1 Ничья
6.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...