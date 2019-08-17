Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат
Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Краснодар Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Спартак Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Ростов Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Уфа Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Ахмат Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
11. Урал Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Крылья Советов Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
13. Динамо Москва Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Сочи Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Оренбург Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
    ЦСКА Москва
    90.3% (56)
    Ничья
    8.1% (5)
    Ахмат
    1.6% (1)
    2:0 ЦСКА Москва
    38.7% (24)
    2:1 ЦСКА Москва
    24.2% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
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