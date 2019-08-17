Россия: Премьер-лига 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.