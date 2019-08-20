Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал
Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Норвич
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Челси
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Ливерпуль
83.3% (45)
Ничья
14.8% (8)
Арсенал
1.9% (1)
2:1 Ливерпуль
44.4% (24)
3:1 Ливерпуль
13% (7)
1:1 Ничья
13% (7)
2:0 Ливерпуль
11.1% (6)
3:2 Ливерпуль
7.4% (4)
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