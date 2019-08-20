Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал
Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига
Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
    Ливерпуль
    83.3% (45)
    Ничья
    14.8% (8)
    Арсенал
    1.9% (1)
    2:1 Ливерпуль
    44.4% (24)
    3:1 Ливерпуль
    13% (7)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    2:0 Ливерпуль
    11.1% (6)
    3:2 Ливерпуль
    7.4% (4)
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